Schuttevaer Premium Rijkswaterstaat stremt brug Grave per direct voor zwaar vrachtverkeer Facebook

Twitter

Email GRAVE 29 juli 2020, 14:00

De toestand van de brug over de stuw en de sluis bij Grave is zo slecht dat er per direct geen zwaar autoverkeer meer over mag. In een persbericht dat Rijkswaterstaat dinsdagavond heeft uitgegeven staat dat de ruim 100 jaar oude brug te lijden heeft van het zware verkeer.