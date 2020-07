Schuttevaer Premium Britse cruiserederij Cruise & Maritime Voyages op de rand van faillissement Facebook

LONDEN 21 juli 2020, 15:00

Het doek lijkt te vallen voor de Britse cruiserederij Cruise & Maritime Voyages. De directie van het moederbedrijf South Quay Travel Limited meldt maandag op de website dat het bedrijf ‘under administration’ is geplaatst. Dit is in Groot-Britannië een laatste stap richting een faillissement. Alle cruises zijn per direct gecanceld, toegang tot de verdere website is geblokkeerd.