Spiderman op de containerterminal

VADO LIGURE 11 juli 2020, 09:00

Hij lijkt een gewone medewerker van de APM Terminal in het Italiaanse Vado Ligure, maar in zijn vrije tijd is Mattia Villardita al drie jaar lang Spiderman. Als zijn favoriete superheld bezoekt hij regelmatig kinderen in de plaatselijke ziekenhuizen en probeert ze een beetje op te beuren in hun moeilijke tijd.

APM Terminals Vado Ligure aan de Ligurische Zee werd minder dan een jaar geleden groots geopend. Een van die medewerkers is Mattia. Hij staat aan de poort van de terminal en controleert de vrachten die op de terminal binnenkomen en eruit gaan.

Wanneer hij na werktijd zieke kinderen bezoekt, maken de veiligheidsmiddelen en het APM Terminals uniform plaats voor dat andere uniform en wordt hij zijn alter ego Spiderman. Het kostuum van zijn jeugdidool kocht hij voor een feestje met vrienden, maar werd in de tijd steeds vaker een normale outfit na werktijd. ‘Het idee om me te verkleden als Spiderman kwam voort uit mijn verlangen om persoonlijk iets goeds te doen en dankbaarheid te tonen voor de hulp die ik kreeg toen ik zelf een patiënt was’, vertelt Mattia die tot zijn twintigste meerdere operaties aan een van zijn benen moest ondergaan.

Hij bracht talloze uren en dagen door in ziekenhuizen, een ervaring die zijn leven ingrijpend veranderde. ‘Als je in een ziekenhuis bent, zie je de wereld door een andere lens en waardeer je de kleine dingen in het leven weer meer. Veel mensen realiseren zich niet hoe gelukkig ze zijn. Dus voelde ik deze innerlijke drang om iets te doen, een missie bijna. Het is mooi als je ziet dat je de jonge patiënten in nabijgelegen ziekenhuizen kunt opvrolijken en een explosie van kleur bij ze kan brengen in het grijze ziekenhuisleven dat ze gewend zijn.’

Superheld blijft thuis

Corona weerhoudt Mattia er niet van om als Spiderman voor de kinderen op te treden. Inmiddels heeft zijn alter ego tot nu toe meer dan 700 videogesprekken gevoerd met jonge patiënten. Het bleek een extra uitdaging voor de kleine patiënten, die al erg geïsoleerd zijn in de ziekenhuizen. ‘Maar ik vrolijk ze nog steeds op en zeg dat ze zich geen zorgen hoeven te maken en dat zelfs Spiderman soms voor een goed doel thuis moet blijven. Hierdoor voelen ze zich minder alleen en de ouders waarderen het ook enorm. Maar ik kan niet wachten tot het isolement voorbij is en ik weer fysiek aanwezig kan zijn bij mijn jonge vrienden.’

Leven zinvoller maken

Mattia is blij dat hij niet hoeft te kiezen tussen zijn carrière bij APM Terminals en zijn liefdadigheidswerk. ‘De balans tussen werk en privé stelt me in staat om mij volledig te concentreren op de twee belangrijke pijlers in mijn leven. Het is geweldig om bij een bedrijf te zijn dat mijn liefdadigheidswerk ondersteunt en mij zelfs een nieuw superheldenkostuum heeft aangeboden om mijn passie voort te zetten.’ (Erik van Huizen)