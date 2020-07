Schuttevaer Premium Binnenvaart als middel tegen files in haven Durban Facebook

Twitter

DURBAN 04 juli 2020, 07:35

Het Zuid-Afrikaanse overslagbedrijf The Logistics Group wil een binnenvaartschip gaan inzetten in de strijd tegen de files in de haven van Durban.

1 / 1 De containerhaven van Durban (foto Wikipedia) De containerhaven van Durban (foto Wikipedia)