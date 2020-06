Schuttevaer Premium Grootschalige update van simulatoren Schiffer-Berufskolleg en DST Duisburg Facebook

Twitter

DUISBURG 24 juni 2020, 12:00

Wärtsilä Voyage gaat SANDRA (Simulator for Advanced Navigation Duisburg Research and Application) simulatoren grootschalig ‘upgraden’ voor het Schiffer-Berufskolleg RHEIN en het onderzoeks- en testcentum voor scheepstechniek en transport ‘DST’, beide in Duisburg.

1 / 1 Een van de binnenvaartsimulatoren in Duisburg die een grootschalige update ondergaan. (Foto Wärtsilä Voyage) Een van de binnenvaartsimulatoren in Duisburg die een grootschalige update ondergaan. (Foto Wärtsilä Voyage)