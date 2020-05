Kapitein MSC Branka 50.000 euro boete voor illegaal gebruik van open loop scrubber Facebook

Hamburg 28 mei 2020, 16:04

De kapitein van het Portugese containerschip MSC Branka heeft dinsdag in de haven van Hamburg een fikse boete gekregen voor het gebruik van zijn open loop scrubber.

1 / 1 Het Portugese containerschip vervuilde de haven van Hamburg met in ieder geval 1.000 ton sterk vervuild waswater. (Foto Hafen Hamburg/Michael Lindner) Het Portugese containerschip vervuilde de haven van Hamburg met in ieder geval 1.000 ton sterk vervuild waswater. (Foto Hafen Hamburg/Michael Lindner)

Het 300 meter lange schip had al ver voor de aankomst in de haven de aandacht op zich gevestigd. Meerdere omstanders langs de Elbe hadden bij de Wasserschutzpolizei in Cuxhaven gemeld dat het schip opvallend veel rook uitstootte. Toen het containerschip even na middernacht bij een terminal in Hamburg had vastgemaakt ging de politie aan boord voor controle.

Van luchtvervuiling kon niets meer worden vastgesteld. Wel bleek dat de bemanning de open loop scrubber pas kort voor de aankomst in Hamburg had uitgeschakeld.

Closed loop scrubber

Pas in de haven was overgegaan op de closed loop scrubber. Op het moment van de controle was er volgens de Wasserschutzpolizei al meer dan 1000 ton vervuild water in de haven geloosd. In afwachting van verdere vervolging moest de 56-jarige Oekraïnse kapitein een boete (borgstelling) van 50.000 euro betalen, het hoogste bedrag dat in dit geval kan worden opgelegd zegt de Wasserschutzpolizei. Na betaling kon het schip haar reis voortzetten richting Antwerpen. (Bart Oosterveld)