Coronavirus: Halvering containerlading

Het coronavirus zet de wereldeconomie behoorlijk op z’n kop, ook binnenvaart en shortsea gaan dat merken. Door het stilleggen van veel Chinese fabrieken is in enkele weken al twee miljoen teu aan lading naar Europa weggevallen, halvering van het containervolume dreigt. Experts voorspellen drie effecten: dalende tarieven, congestie en juist een forse vraag naar vervoerscapaciteit over zes weken.

1 / 1 Volgens de GGD-Rijnmond is de kans op besmetting in de haven van Rotterdam erg klein. Er worden naast de reguliere hygiënevoorschriften geen aanvullende maatregelen geadviseerd. (Foto Haven Rotterdam) Volgens de GGD-Rijnmond is de kans op besmetting in de haven van Rotterdam erg klein. Er worden naast de reguliere hygiënevoorschriften geen aanvullende maatregelen geadviseerd. (Foto Haven Rotterdam)