Stikstofadvies: sneller herstel natuur in kwetsbare gebieden 

Email DEN HAAG 25 september 2019, 18:21

Verlaag de maximumsnelheid op rijkswegen en provinciale wegen die in de buurt liggen van kwetsbare natuurgebieden. Dat is een van de aanbevelingen van de commissie die onder leiding van oud-minister Johan Remkes de stikstofproblematiek onderzoekt. De scheepvaart komt mei 2020 in een vervolgrapport aan bod.

1 / 1 Binnenvaart en kustvaart komen in mei 2020 aan bod in het tweede rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek. (Foto Sander Wels) Binnenvaart en kustvaart komen in mei 2020 aan bod in het tweede rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek. (Foto Sander Wels)