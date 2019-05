Schuttevaer Premium ‘Sabotagepoging bij schepen in Perzische Golf’ Facebook

ABU DHABI 12 mei 2019, 23:49

Voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is zondag 12 mei een poging gedaan om vier vrachtschepen te saboteren. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Aziatische land. Wie er verantwoordelijk is en om wat voor sabotage het gaat is niet bekendgemaakt.