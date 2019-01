Schuttevaer Premium Spliethoff mogelijk nieuwe eigenaar HHL Amur Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 15 januari 2019, 15:40

De Nederlandse rederij Spliethoff wordt genoemd als mogelijke koper van de HHL Amur van de failliete Hansa Heavy Lift. Dat meldt Nieuwsblad Transport. Spliethoff bevestigt noch ontkent het tegenover de krant.

HHL is begonnen met de verkoop van zijn schepen om geld in te zamelen voor openstaande rekeningen. Eerste schip dat een nieuwe eigenaar heeft gevonden is de HHL Amur , die sinds 19 december vastligt voor de kust van Aarhus.

De HHL Amur is één van de zes Hansa-schepen waarop kort na de faillissementsaanvraag van Hansa Heavy Lift op 11 december beslag is gelegd. Het schip en zijn vijftienkoppige bemanning liggen daardoor sinds 19 december vast voor de kust van de Deense plaats Aarhus. Wie er achter het scheepsarrest zit is niet bekend, maar volgens berichten in de media gaat het om een bunkerleverancier.

Spliethoff

Volgens het Deense medium Shippingwatch , dat zich baseert op ‘twee centraal geplaatste bronnen’, zal het schip de ankerplaats van de stad zaterdag 19 januari verlaten en is Spliethoff de mogelijke koper van het schip, dat volgens VesselsValue een waarde van 6,6 miljoen dollar heeft.

Spliethoff kan het nieuws ‘op dit moment bevestigen noch ontkennen’, zegt een woordvoerster desgevraagd tegen Nieuwsblad Transport , maar een onlogische partij is de Amsterdamse rederij niet. Spliethoff is ook eigenaar van BigLift, dat een vloot van soortgelijke schepen als de HHL Amur exploiteert. ( TP