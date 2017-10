Olietanker aan de grond in Pas van Borssele Facebook

De Italiaanse olietanker Maria Bottiglieri is donderdagmiddag 26 oktober in de Pas van Borssele op de Westerschelde aan de grond gelopen. De vaarweg was korte tijd gestremd.

1 / 1 De Maria Bottiglieri ligt vast bij Hoofplaat in de Pas van Borssele. (Foto Adri van de Wege) De Maria Bottiglieri ligt vast bij Hoofplaat in de Pas van Borssele. (Foto Adri van de Wege)

De met nafta geladen tanker (107.505 dwt) was onderweg naar Antwerpen en op basis van de AIS-gegevens leek het er op dat ze voor de kust van Hoofdplaat uit haar roer is gelopen.

Slepers van Multraship waren snel ter plaatse. Het was op dat moment opgaand tij en de slepers kwamen snel in actie. Rond 16 uur was de tanker weer vlot. Er lijkt geen sprake te zijn geweest van ladingverlies als gevolg van lekkage.

Het is in korte tijd het derde zeeschip dat op de Westerschelde aan de grond is gelopen. (PN)