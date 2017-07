Schuttevaer Premium Containerschip valt dwars Facebook

GRÜNENTAL 19 juli 2017, 14:00

Een containerschip is dinsdagmiddag 19 juli vrijwel dwars in het Noord-Oostzeekanaal komen te liggen nadat het de oever was ingevaren. Het kanaal was daardoor ongeveer een uur gestremd voor de scheepvaart.