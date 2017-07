Schuttevaer Premium Angst voor robotisering Facebook

Rotterdam 15 juli 2017, 19:00

Veel werknemers in de zeevaart maken zich zorgen over de toenemende robotisering in de scheepvaart. Dit blijkt uit groepsinterviews die de afgelopen tijd namens de Stichting Scheepvaart zijn gehouden over de toekomst en huidige werkomstandigheden aan boord.