Zware Kees: Skidden

De meeste mensen die mij kennen weten dat ik meer dan 20 jaar op zware-ladingschepen vaar (‘O ja, containerschepen…!’, zegt men dan wel eens niet begrijpend, want een container, da’s pas zwaar… Maar nee, hoewel we soms ook wat containers aan boord hebben, is het de bedoeling dat dit type schip zaken vervoert die nu juist níet in een container passen. Zoals een complete fabriek, opgedeeld in modules, een superjacht of natuurlijk complete windturbines; die zijn erg trendy op het moment.