Zeevrachtenmarkt: Fabrikant van de wereld valt stil

De Chinese regering heeft dan wel bevolen de werkzaamheden te hervatten, maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. China is de belangrijkste fabrikant van onderdelen voor de wereldmarkt. De afnemers maken zich zorgen over de leveranties, ook veel Nederlandse bedrijven. Mede door gebrek aan chauffeurs stokt momenteel de aan- en afvoer in de havens.