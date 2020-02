Schuttevaer Premium Europese reders: scheepvaart onder zware druk Facebook

BRUSSEL 18 februari 2020, 00:51

De Europese scheepvaart draagt 54 miljard euro bij aan het bruto binnenlands product (bbp) van de Europese Unie en samen met het bbp uit toeleveringssectoren is de bijdrage 149 miljard euro per jaar. Maar de sector staat onder zware druk; de bijdrage aan het bbp en het aantal werkzame mensen in de sector dreigen te gaan dalen.