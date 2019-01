Schuttevaer Premium Compensatie vissers bij no deal-Brexit Facebook

Vissers die vanwege de Brexit moeten stoppen met hun bedrijf krijgen mogelijk compensatie hiervoor vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Het is een van de voorstellen die de Europese Commissie heeft gedaan om de negatieve gevolgen van een no deal-Brexit voor de visserij te verminderen.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het tweede voorstel van de Europese Commissie moet het mogelijk maken om visserij-licenties en vangstcertificaten te verstrekken wanneer de EU en het Verenigd Koninkrijk het eens worden dat de toegang tot elkaars wateren, al dan niet tijdelijk, in stand blijft. Volgens Schouten worden beide voorstellen nu inhoudelijk beoordeeld.





Quota-gevolgen

Voor Schouten is het nog de vraag of de Britten na de Brexit vissersschepen onder Nederlandse vlag de toegang tot de wateren van het Verenigd Koninkrijk gaat ontzeggen. Maar de Nederlandse vissers moeten wel serieus rekening houden met een dergelijk scenario en erop voorbereid zijn. ‘Als Nederlandse overheid kunnen we niet zelf de toegang tot de Britse wateren regelen of daarover een verdrag met het Verenigd Koninkrijk sluiten. Daarvoor is een akkoord nodig tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De Europese wetgever is daarvoor exclusief bevoegd.’

De Brexit heeft geen gevolgen voor de voor 2019 vastgestelde vangstquota voor Nederlandse vissers. Als het Verenigd Koninkrijk besluit direct zijn wateren te sluiten, dan is er wel een kleiner oppervlak aan EU-wateren om de vangstquota op te kunnen vissen. Mocht het Verenigd Koninkrijk echter besluiten zijn verplichtingen voor 2019 na te komen, dan verandert er volgens de minister dit jaar nagenoeg niets.





Voorbereiden

Schouten meldt dat ze zich tot het uiterste inspant om de negatieve gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse visserijsector te beperken. Zo is ze met de Europese Commissie en de meest betrokken EU-landen in gesprek over de voorbereiding op een no deal. Daarnaast is haar ministerie over de verschillende Brexit-scenario’s, inclusief een no deal-scenario, in overleg met vertegenwoordigers uit de visserijsector zoals VisNed, de Nederlandse Vissersbond en European Fisheries Alliance. Verder zijn de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bezig met voorbereidingen om zich snel aan de gewijzigde situatie te kunnen aanpassen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over het verlenen van visserij-licenties en vangstcertificaten, of de aanpassing van software. (EvH)