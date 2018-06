Schuttevaer Premium Garnalenbedrijven Klaas Puul en Foppen fuseren Facebook

VOLENDAM 13 juni 2018, 10:00

Het garnalenbedrijf Klaas Puul uit Volendam en zalm- en garnalenverwerker Foppen uit Harderwijk gaan samen verder als Dutch Seafood Company. Met een gezamenlijke omzet van 310 miljoen euro wordt het de tweede partij in Nederland, na marktleider Parlevliet & Van der Plas uit Valkenburg, die in 2014 Heiploeg in Zoutkamp overnam.