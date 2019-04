Schuttevaer Premium België zwakt ‘dumpvrachtenwet’ af Facebook

Twitter

Email Brussel 17 april 2019, 12:00

Het verbod in de ‘dumpvrachtenwet’ van 2014 om mee te werken aan ‘ongeoorloofd lage prijzen’ in de Belgische binnenvaart is in het nieuwe Belgisch Scheepvaartwetboek (BSW) vervangen door het verbod misbruik te maken van ‘een positie van economische afhankelijkheid’. De Kamer van Volksvertegenwoordigers gaf, na meer dan 10 jaar overleg, op 4 april goedkeuring aan het BSW. Het is nu nog een hamerstuk in de Senaat.