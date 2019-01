Schuttevaer Premium Aan de Reis: Veel vraag naar tankers Facebook

Twitter

Email Deventer 30 januari 2019, 12:00

Met het dalen van de waterstanden neemt de vraag naar scheepsruimte toe en stijgen de vrachtprijzen. Op de Moezel waren de vrachten goed en was veel werk. In het achterland is veel vraag naar verwarmingsolie en daarom is er ook veel vraag naar tankercapaciteit.

Vanaf Sluiskil werd naar de Main 23 euro per ton betaald. Binnenlands werd van Rotterdam naar Delden 6,40 euro per ton betaald en ging grind van Born naar Utrecht voor 3,25 euro per ton. Van Wemeldinge naar Spelle werd 9,75 euro per ton betaald. Van Rotterdam naar Uentrop was het tarief 9,50 euro per ton. Vanaf Sluiskil werd naar de Main 23 euro per ton betaald. Binnenlands werd van Rotterdam naar Delden 6,40 euro per ton betaald en ging grind van Born naar Utrecht voor 3,25 euro per ton. Van Wemeldinge naar Spelle werd 9,75 euro per ton betaald. Van Rotterdam naar Uentrop was het tarief 9,50 euro per ton.





Duitsland

Tarwe ging van Frouard naar Merksem voor 11 euro per ton. Vanaf omgeving Leer naar Amsterdam werd 6,50 euro per ton betaald. Coils gingen van Walsum naar Maastricht voor 5 euro per ton. Van de Boven-Rijn naar Lochem werd 15,50 betaald en van de Boven-Rijn naar Uentrop ongeveer 13 euro per ton. Toon ging van Bendorf naar Oudenaarde voor 7 euro per ton.





Peterson

Peterson Amsterdam verwachtte 30 januari de Cielo d’Europa en de Atlas Strength, beide met sojaschroot en -pellets. Op 4 februari wordt de RB Mya verwacht met sojaschroot en -pellets. De Glafkos komt 8 februari met palmkernexpeller. De CSSC Yuan Jing komt 11 februari met sojaschroot en -pellets en de Theresa Hebei komt 16 februari met sojaschroot en -pellets. Op 20 februari worden de Navios Helios en de Jing Jin Hai verwacht, beide met sojaschroot en -pellets. De Peaceful Seas komt 22 februari met palmkernexpeller.

Peterson Rotterdam verwacht 31 januari de Amis Ace met sojaschroot en -pellets. Op 12 februari komt de Indian Harmony met sojaschroot en -pellets.





EMO

De EMO verwacht deze week zeven schepen met kolen en twee met erts. De Frontier Sky kwam 29 januari leeg van kolen en de Shandong Fu De lag tot en met 30 januari kolen te lossen. De Myrto wordt 31 januari leeg verwacht van kolen en de Samjohn Solidarity en de New Elias zijn 1 februari leeg van kolen. De Flag Mette lost van 1 tot en met 3 februari kolen en de New Leonidas ligt van 2 tot en met 4 februari erts te lossen. De Super Luna ligt 3 en 4 februari kolen te lossen en de Frontier Voyager lost tot en met 6 februari erts.

Waterstanden

De Pegel van Pfelling gaf begin deze week 3,75 meter aan. Maxau gaf begin deze week 4,32 meter aan en Mannheim stond op 2,24 meter. De Pegel van Kaub stond op 1,72 meter en daalt naar 1,58 meter tegen het weekeinde. In Koblenz gaf de Pegel 2,25 meter aan en zakt later in de week naar 2 meter. De Pegel van Keulen stond begin deze week rond de 3,10 meter. De Pegel van Duisburg-Ruhrort gaf 4 meter aan en daalt in de loop van de week licht.





Tankvaart

PJK -Rijnvrachttarieven per 28 januari 2019 © PJK International b.v. /

Basis 2000 mton partijen of op waterstand geladen (voor Dortmund: incl. 1000-1200 ton) van Amsterdam/Rotterdam in euro/ton en voor Bazel in Zwfr/ton

Euro/pmton Gasolie. Benzine

Duisburg 10,65 11,20

Dortmund 13,30 13,85

Keulen 14,70 15,25

Frankfurt 25,50 26,30

Karlsruhe 26,50 27,30

Straatsburg 30,50 31,30

Bazel CHF 42,00 43,50

Bazel € 37,07 38,39

De stijgende trend die de crudeprijs afgelopen drie weken liet zien is onder druk komen te staan. De prijzen daalden door een lager dan verwachte productiebeperking van Rusland, een afnemende groei van de wereldeconomie en doordat verscheidene EU-landen de sancties van de VS jegens Iran proberen te omzeilen. Maar de prijzen vonden eind vorige week en begin deze week ook enige ondersteuning door toenemende spanningen tussen de VS en Venezuela. President Trump wil dat regeringsleider Maduro vertrekt en heeft sancties aangekondigd tegen de Venezolaanse staatsoliemaatschappij Petroleos de Venezuela.





De vrachttarieven op de Rijn hebben zich enigszins gestabiliseerd. Ze vinden steun in de lagere waterstanden, die volledige intakes naar verscheidene Boven-Rijnbestemmingen niet meer mogelijk maakt. Verdere ondersteuning kwam voort uit de groeiende vraag vanuit het achterland naar product. Met de winterse temperaturen is er een stijging in de vraag naar verwarmingsolie. Verdere ondersteuning kwam voort uit de aanhoudende vertragingen in de ARA en de gelimiteerde vrije scheepscapaciteit om aan deze vraag te voldoen.

Waar marktspelers uit de ARA zich eerst verplaatsten naar de Rijn en zorgden voor een overaanbod van vrije scheepscapaciteit, zijn deze inmiddels teruggekeerd naar het ARA-gebied, waardoor de scheepscapaciteit op de Rijn is verminderd. Binnen de ARA lijken de vrachttarieven zich eveneens te hebben gestabiliseerd en vinden deze ondersteuning in de aanhoudende vertragingen en de gelimiteerde vrije scheepscapaciteit in het gebied.

Met het einde van de maand in zicht hebben de meeste marktspelers een vol schema, waardoor er aan de vele prompte aanvragen in de markt niet kan worden voldaan. Inmiddels zijn ook de grotere (>4000 ton) schepen ingedeeld en liggen er voor zover bekend weinig schepen leeg en zonder werk.





De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van schippers en bevrachters. Samen vormen zij een panel dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-504 364 (marjadevet@schuttevaer.nl).