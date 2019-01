Schuttevaer Premium Laagwater in september verlaagde Duits vervoer per schip met 20,8% Facebook

Laagwater in september zorgde op Duitse vaarwegen voor een afname van het vervoer per schip met 20,8% vergeleken met september 2017. Dat blijkt uit cijfers van het statistisch bureau Destatis in Wiesbaden. Over de eerste negen maanden bleef het vervoerde tonnage met 156,7 miljoen ton 6,1% achter bij 2017.

Van de belangrijkste vervoersstromen halveerde in de maand september het doorgaande vervoer (Donau, Moezel) met een afname van 52,9% naar 619.000 ton ten opzichte van het voorgaande jaar. De grootste stroom, van de Nederlandse en Belgische zeehavens richting Duitsland, verminderde met 14,9% naar 6,8 miljoen ton. Het vervoer met laad- en losplaats binnen Duitsland nam 13% af naar 3,9 miljoen ton, het vervoer vanuit Duitsland met 30,1% naar 3,1 miljoen ton.





Het vervoer onder Nederlandse vlag had met in september met een afname van 24,2% naar 8,0 miljoen ton op de Duitse vaarwegen relatief zwaarder te lijden onder de laagwatercrisis dan de Duitse vloot, die met 4,8 miljoen ton die maand 13,1% lading minder vervoerde. De vervoersprestatie van alle schepen op Duitse vaarwegen bleef in vergelijking met september 2017 met 3 miljard tonkilometer 33,9% achter (de Duitse vloot 28,9%).





Tot en met september nam vooral het kolenvervoer opvallend sterk af met 16,1% naar 19,5 miljoen ton, deels als gevolg van de energietransitie, maar ook vooral door de langdurige laagwaterperiode op de rivieren in Duitsland. Andere ladingsoorten deelden eveneens in de malaise: het vervoer van landbouwproducten nam 7,4% af naar 10,3 miljoen ton, ertsen en bouwmaterialen met 4,9% naar 40,8 miljoen ton, consumentengoederen met 3,3% naar 8,3 miljoen ton, minerale olieproducten per tanker met 8,1% naar 26,1 miljoen ton, chemische producten met 1,6% naar 19,6 miljoen ton, metalen en metaalproducten met 9,9% naar 8,4 miljoen ton en machines met 5,6% naar 1,7 miljoen ton. Het containervervoer bleef vrijwel stabiel, met 0,1% vermindering naar 1,9 miljoen teu. Alleen het vervoer van afvalstoffen nam de eerste negen maanden toe met 5,2% naar 9,3 miljoen ton. ( DvdM