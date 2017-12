Schuttevaer Premium Aan de Reis: Nog steeds geen decemberkoorts Facebook

ROTTERDAM 6 december 2017, 12:00

Op de Duitse kanalen werden redelijke reizen aangeboden. Ook op de Moezel was wel werk, maar daar was eind vorige week ook hoogwater, wat het varen bemoeilijkte. In de zeehavens werd het ladingaanbod laag ingezet. Van decemberkoorts was nog geen sprake.