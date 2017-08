Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Overcapaciteit doemt op in tankvaart Facebook

Papendrecht 30 augustus 2017, 13:00

Voor de handysizers (10.000-40.000 dwt) bleef de markt vrijwel onveranderd. De gemiddelde charterhuur steeg marginaal tot rond $ 6830 per dag. In het Verre Oosten nam het kolenvervoer vanuit Indonesië naar China toe en de export van nikkel uit de Filipijnen. Op de Atlantische routes was er vooral vanaf de oostkust van Zuid-Amerika ladingaanbod. Maar een verbetering wordt niet spoedig verwacht voor de handysizers.