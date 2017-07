Schuttevaer Premium Aan de Reis: Leuke reizen in de aanbieding Facebook

DEVENTER 12 juli 2017

Hoewel er weinig aanvoer is in de zeehavens, klaagt de binnenvaart niet. Er worden leuke en diverse reizen aangeboden en er is ook onderhandelingsruimte. Schippers hebben het idee dat er nog steeds weinig scheepruimte voorhanden is. Water staat er niet veel: vorige week kwam er een beetje bij en ook deze week is er nog een beetje was, maar tegen het weekeinde is dat alweer verdampt.