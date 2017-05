Schuttevaer Premium AAN DE REIS: ‘Nog steeds belabberd' Facebook

DEVENTER 31 mei 2017, 15:00

‘Belabberd', zo omschrijft een schipper de markt. Een collega maakte dat afgelopen week eveneens mee. Hij wilde voor een binnenlandse reis eigenlijk 2 euro per ton meer hebben, maar dat lukte niet. Uiteindelijk besloot hij weekend te houden en daarna hopelijk voor een langere en beter betaalde reis te kunnen kiezen. Toch lijken er ook af en toe lichtpuntjes te zijn. Een schipper meldde dat er veel werk in Amsterdam was en collega's weten soms met onderhandelen toch nog richting de gevraagde prijs te komen.