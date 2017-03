Schuttevaer Premium Meer boomstammen over Albertkanaal Facebook

Twitter

GENK 26 maart 2017, 23:10

Norbord NV in Genk heeft vorig jaar 10% meer boomstammen over water laten aanvoeren. De Norbord Groep is wereldwijd één van de grootste producenten van OSB-platen, waarvoor naaldhout en enkele loofhoutsoorten nodig zijn.