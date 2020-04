Schuttevaer Premium Containeroverslag veert op en daalt nog verder Facebook

De wereldwijde containeroverslag heeft zich na de ongekende crash in februari van dit jaar in maart weer iets hersteld. Er is wel een groot verschil, de overslag van containers in Chinese havens begint weer een beetje te normaliseren, in de rest van de wereld daalde de overslag verder.

De containeroverslagindex van het Duitse RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) veerde iets op vanwege betere cijfers in de Chinese havens. (Grafiek RWI / ISL)