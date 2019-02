Schuttevaer Premium IWT-platform nieuw gezicht van binnenvaart in Europa Facebook

Twitter

Email Brussel 6 februari 2019, 13:00

‘Een emissieloze binnenvaart in 2050 lijkt heel ambitieus, maar is alleszins de moeite waard’, zei directeur-generaal Henrik Hololei van DG MOVE, de transportdirectie van de Europese Commissie, bij de lancering van het Inland Waterway Transport (IWT) Platform. ‘Door zichzelf te versterken en het potentieel ten volle te benutten is de binnenvaart goed bezig voor de samenleving’, aldus Hololei.