Urk en Hollywood lagen dinsdag 18 juli even niet zo ver uit elkaar. In een mobiele bioscoop die midden op het Urker haventerrein was opgesteld werd de nieuwe film Dunkirk vertoond die deze maand uitkomt. De film, die gaat over de evacuatie van geallieerde troepen in mei 1940 vanaf het strand bij Duinkerken, werd deels op het IJsselmeer gedraaid.

1 / 1 Nieuwsgierige toeschouwers bij de tijdelijke filmzaal van Warner Bros op het haventerrein van Urk. (Foto Bart Oosterveld) Nieuwsgierige toeschouwers bij de tijdelijke filmzaal van Warner Bros op het haventerrein van Urk. (Foto Bart Oosterveld)

De opnames waren vorig jaar zomer. Uitvalsbasis voor de filmactiviteiten van de Amerikaanse regisseur Christopher Nolan was Urk. Veel faciliteiten werden ook van Urk betrokken, zoals de het vervoer naar de locaties en de stroomvoorziening ter plaatse. Vandaar dat filmmaatschappij Warner Bros een aantal voorvertoningen in een verplaatsbare bioscoop had georganiseerd, waarvoor de Urkers die aan de productie hadden meegewerkt als VIP waren uitgenodigd. Zo konden ze meteen zien of hun medewerking tot eeuwig roem heeft geleid in de vorm van een naamsvermelding op de titelrol.

Woensdag 19 juli zijn er nog meer vertoningen van de film, tussen 14.00 en 20.00 uur. Dan kan ook het gewone publiek kijken of het IJsselmeer goed lijkt op de stranden van Duinkerken in oorlogstijd. De ruimte is beperkt, want de bioscoop biedt slechts plaats aan twintig personen. De toegang is gratis, maar reserveren is niet mogelijk. Daarna gaat de film in honderd Nederlandse bioscopen in première. (BO )

