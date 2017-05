Registreren, registreren en nog eens registreren... Om te gillen gewoon... Minder regels voor bedrijven, de zorg, het onderwijs, administratieve lastenverlichting en zulk soort kreten meer, zijn er afgelopen kabinetsperiode gevallen... Denken we nu echt met dit soort zaken uitbuiting van personeel te voorkomen? Als we nog steeds een vaartijdenboek hebben waar super creatief met de waarheid omgegaan kan worden, moet je rekenen dat degenen die hiermee de fout in willen gaan, keurig hun arbeidsuren registratie op orde hebben... Papier is tenslotte geduldig.