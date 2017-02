Nassau herleeft aan Asiadok Facebook

ANTWERPEN 13 februari 2017, 12:13

Nassau Scheepsbenodigdheden in Antwerpen houdt 25 februari ‘open deur' om onder de aandacht te brengen dat het assortiment van de winkel flink is uitgebreid.

De winkel was eertijds zelfstandig gevestigd op de hoek Sint-Laureiskaai-Nassaustraat, tot de zaak in juni 2014 sloot na te zijn overgenomen door De Wit Bunkering. Vorig jaar heropende Nassau Scheepsbenodigdheden in een volledig gerenoveerd pand aan het Asiadok-Oostkaai 28D.

Hier richt het bedrijf zich niet meer uitsluitend op de binnenvaart, maar ook op de watersport. Hiervoor werd een jachtexpert in de arm genomen die alles weet van zeiltrimmen, reeflijnen, dekbeslag, zeelaarzen, vlaggen en wimpels. Het assortiment telt nu meer dan 12.000 artikelen, die ook zijn te vinden op www.nassau.be.

Om een en ander meer bekendheid te geven houdt Nassau open deur op zaterdag 25 februari van 09.00 tot 16.00 uur en op zondag 26 februari van 10.00 tot 16.00 uur.

Bij die gelegenheid wordt in het Asiadok, vóór de deur van Nassau, een vlotsteiger voor jachten ingewijd die met een loopbrug wordt verbonden met de wal en waar passanten kunnen afmeren voor inkopen. Er is een vergunning aangevraagd om deze infrastructuur uit te breiden met een tankstation. (JG)