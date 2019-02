Schuttevaer Premium Groot Ship Design ontwerpt emissieloze bunkertanker Facebook

Twitter

Email Leek 15 februari 2019, 13:00

Groot Ship Design heeft een volledig emissieloze elektrische bunkertanker (1300 kuub, 60 x 10,30 meter) ontworpen voor de Japanse Asahi Tanker Corporation in opdracht van het eveneens Japanse maritieme projectbureau Exeno-Yamamizu. De bunkertanker is bedoeld voor het bunkeren van schepen in de Baai van Tokyo.