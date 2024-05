Deze zomer geen personeelstekort op Zeeuwse sluizen

Ongeplande stremmingen, een versoberde bediening en een sluis die wekenlang nachtelijk dicht bleef, de zomer van 2023 op de sluizen in Zeeland verliep chaotisch. Een nijpend personeelstekort trof met name de Oostsluis in Terneuzen en sluis Hansweert. Rijkswaterstaat heeft met een flinke wervingscampagne opgelost.

‘Er is de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt om veel enthousiaste nieuwe collega’s te werven en in te werken. En met resultaat; we hebben heel erg veel nieuwe collega’s verwelkomd. Daarom staan we er veel beter voor dan afgelopen jaar en is er momenteel geen sprake van aanpassing in bedientijden’, vertelt Iris Reuselaars, directeur Scheepvaartverkeer en Watermanagement bij Rijkswaterstaat. In 2023 wist Rijkswaterstaat 95 nieuwe operators te vinden. En ook in 2024 zijn er collega’s bijgekomen, al zijn daar nog geen concrete cijfers van.

Daarmee denkt Rijkswaterstaat klaar te zijn voor de komende zomerperiode, vol met vakanties. Anders was dat een jaar geleden. Toen was het al in april raak, en toen moesten de vakantiemaanden nog beginnen. Op vragen van Schuttevaer liet Rijkswaterstaat destijds weten de bediening die zomer niet te kunnen garanderen. In mei werd daarvoor een plan van aanpak naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. Doel was de hoofdvaarwegen zoveel mogelijk te ontzien. Op kleinere sluizen werden minder mensen ingezet of werd de bediening gedeeltelijk geschrapt. Grootste slachtoffer was de Oostsluis in Terneuzen, waar van medio juli tot eind augustus 23 achtuursdiensten open stonden. En daar bleef het niet bij. Halverwege augustus werd er drastisch ingegrepen: de Oostsluis zou niet meer in de nacht worden bediend tot 1 oktober. Om zo andere gaten in het rooster te vullen.

Zieken

Dat wil Rijkswaterstaat dit jaar kostte wat kost voorkomen. De wervingscampagne ‘Gun jezelf Rijkswaterstaat’ leverde, zoals gezegd, tientallen nieuwe operators op. ‘Dat neemt niet weg dat bij overmacht – bijvoorbeeld veel zieken – toch nog problemen kunnen ontstaan’, stelt Reuselaars. Dat bleek bijvoorbeeld afgelopen weekend. Er werd een stremming aangekondigd in de nacht van vrijdag 17 mei op zaterdag 18 mei, de reden: personeelstekort. Maar uiteindelijk bleek stremming niet nodig. ‘We konden intern wat schuiven dus is niets gestremd geweest’, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

