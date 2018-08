Schuttevaer-special over vakbeurs STL Kalkar Facebook

Twitter

Email KALKAR 31 augustus 2018, 14:00

Kort voor Shipping Technics Logistics (STL), op 25 en 26 september in Messe Kalkar, besteedt Schuttevaer in een speciale editie uitgebreid aandacht aan deze Nederlands-Duitse binnenvaartbeurs. De beurskrant verschijnt op 21 september.

1 / 1 De nieuwe editie van Shipping Technics Logistics in Messe Kalkar is op 25 en 26 september. (Archieffoto Messe Kalkar) De nieuwe editie van Shipping Technics Logistics in Messe Kalkar is op 25 en 26 september. (Archieffoto Messe Kalkar)

Schuttevaer nr 38 bereidt lezers in detail voor op een bezoek aan de tweedaagse vakbeurs Shipping Technics Logistics in Kalkar, net over de grens bij Nijmegen. Voor standhouders zijn er volop mogelijkheden om zich te profileren in de Schuttevaer-special met advertenties en redactionele aandacht voor noviteiten op de beurs.

Alle informatie daarover is te vinden in een bericht voor STL-standhouders. (DvdM)