Duits karakter ‘Kalkar' groeit Facebook

Twitter

Email KALKAR 23 september 2017, 12:16

Méér Duitse standhouders versterken Shipping Technics Logistics 2017 (STL) als enige vakbeurs voor de binnenvaart in Duitsland. Beursmanager Leon Westerhof van Messe Kalkar is trots op de groei die ‘zijn' beurs doormaakt. Vooral de impact in de Duitse binnenvaart neemt na drie voorgaande beurzen toe.

1 / 1 Beursmanager Leon Westerhof haalde meer Duitse standhouders binnen en droomt intussen van 6000 bezoekers. (Foto Messe Kalkar) Beursmanager Leon Westerhof haalde meer Duitse standhouders binnen en droomt intussen van 6000 bezoekers. (Foto Messe Kalkar)

Shipping Technics Logistics 2017 op 26 en 27 september

STL krijgt erkenning als enige Duitse binnenvaartbeurs

Door Dirk van der Meulen

Nederland is met een kleine 80 standhouders ruim vertegenwoordigd op de vierde STL-vakbeurs in Kalkar aan de Rijn, net over de Nederlandse grens, op 26 en 27 september. Maar met dit jaar zo'n 120 bedrijven wint het Duitse contingent aan belang. Dat was in de eerste beursjaren wel anders.

Liever in Duisburg

‘Duitse organisaties en leveranciers aan de binnenvaart zouden de beurs nog altijd het liefst in Duisburg hebben, maar daar is geen geschikte locatie voorhanden. Tentoonstellingstenten zijn in het verleden ook geen beste oplossing gebleken', zegt beursmanager Westerhof.

Ook de Duitse brancheorganisaties zien nu volgens hem in dat ‘Kalkar' in de binnenvaart een begrip is geworden. ‘We zijn inmiddels als enige binnenvaartbeurs erkend en we krijgen ook aanbevelingen van de organisaties. Daarbij helpt natuurlijk ook dat een nieuw beursinitiatief vorig jaar in Midden-Duitsland iedereen erg is tegengevallen.'

Dock & Rock

De beursruimte in Kalkar wordt door zowel exposanten als bezoekers geprezen om zijn inrichting en faciliteiten. Standhouders betalen een ‘all-inclusive' prijs, voor bezoekers zijn, naast de beurstoegang, ook eten en drinken op de beurs gratis. Wie ‘s avonds uitgebreider wil dineren en beursvertier zoekt, kan via de website een ‘Dock & Rock' VIP-kaart aanschaffen voor 25 euro.

Vorig jaar trok STL in twee dagen 4894 bezoekers naar Kalkar, net iets meer dan in 2016. De helft was Nederlands, iets minder dan de helft Duits. ‘Maar de Duitse vloot is natuurlijk ook kleiner dan de Nederlandse. Dit jaar gaan we zeker over de 5000 heen', verwacht Leon Westerhof, die al droomt van 6000 bezoekers. Hij waagt zich nog niet aan een concretere schatting, maar de beurs is wel volledig uitverkocht. ‘Werkelijk alle ruimtes zijn gevuld. De gangpaden blijven ruim, ondanks een kleine versmalling', zegt Westerhof. ‘Meer standhouders trekken automatisch meer bezoekers, want ze nodigen zelf hun relaties uit.'

Naast de grote hal zijn ook vier kleinere ruimtes voor de beurs volledig in gebruik, in totaal 9000 vierkante meter. ‘Voor een tweede hal is het nog te vroeg', zegt Westerhof. ‘Maar we zitten er wel tegenaan en de ruimte voor uitbreiding is beschikbaar.' De houten vloer in de verbindingstent tussen de beursruimte is dit jaar vervangen door een vaste vloer.

Scheepstros

De beurs wordt dinsdag 26 september om 11 uur officieel geopend voor het vakpubliek. Traditioneel gebeurt dat met het doorzagen van een scheepstros. Vooraf zijn er welkomsttoespraken door directeur Ocke Hamann van de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg en Reinhard Klingen, het hoofd vaarwegen en scheepvaart bij het Bundesministerium für Verkehr digitale Infrastruktur (BMVI) in Berlijn.

Martin Staats, president van het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB), houdt vervolgens een openingstoespraak onder de titel ‘System Wasserstraße - Wachstumsfaktor für die Wirtschaft'. Daarna is de uitreiking van de jaarlijkse Innovatieprijs Binnenvaart door directeur Klaus Krahnke van Allianz Esa Euroship in Bad Friedrichshall.

Het eigen lezingenprogramma van de beurs is dit jaar geconcentreerd op de tweede dag, woensdag 27 september. Met in de ‘Praktijkworkshop Particuliere Scheepvaart' vanaf 11 uur presentaties van MSG Mainschiffahrts-Genossenschaft AG, DTG Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt eG, BFS Bank für Schifffahrt, VSV Vereinigte Schiffs-Versicherung VaG en Allianz Esa Euroship GmbH, onder leiding van Hans-Wilhelm Dünner, uitgever van SUT Schiffahrt - Hafen - Bahn und Technik. ‘s Middags zijn er presentaties van Akademie Barth, Ausbildungsinitiatieve Binnenschifffahrt eV en Used Maritime.