ROTTERDAM 31 oktober 2021, 09:00

De eerste vraag zal misschien zijn: ‘Wat is E10 benzine ook alweer?’, om dan vervolgens de vraag te stellen: kan het kwaad? Om met het eerste te beginnen: in verband met de CO2-problemen is besloten een deel van de fossiele benzine te vervangen door ethanol, een alcohol die niet uit de grond komt, maar synthetisch wordt gefabriceerd. Bij E10 betekent dat aan de benzine maximaal 10% ethanol is toegevoegd, bij E5 is dat 5%.

Er bestaan behalve professionele, ook veel huismiddeltjes voor het verwijderen van gum uit carburators: citroensap, uitkoken, afwasmiddel en dergelijke. De werking ervan is allesbehalve gegarandeerd.

(Jaap Gestman Gerardts)