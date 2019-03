Schuttevaer Premium Zeesleper Elbe jubileert Facebook

MAASSLUIS 23 maart 2019

De Elbe was ooit één van de sterkste zeeslepers ter wereld en het boegbeeld van Hollands Glorie. Na in 1976 te zijn verkocht, fungeerde de zeesleper eerst als loodsboot en vervolgens als actieschip voor Greenpeace, voordat het uiteindelijk een museumschip werd. Dit jaar kan deze prachtig gelijnde zeesleper haar 60ste verjaardag in puike conditie vieren.