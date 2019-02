Schuttevaer Premium Zoektocht naar scheepsontwerp dat bij hoog en laag presteert Facebook

Twitter

Email Wageningen 21 februari 2019, 15:00

Moeten we inspelen op vaker voorkomende periodes van extreem laag water, zoals in 2018? Kunnen we vanaf nu beter schepen ontwerpen die speciaal geschikt zijn om meer tonnen mee te nemen bij minder diepgang? Scheepsbouwers, reders en onderzoeksinstituten zoals Marin en DST denken hier wel al over na, maar een eenvoudige oplossing is er niet.