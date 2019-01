Schuttevaer Premium Ms Willem de Vlamingh in Vietnam gedoopt Facebook

De nieuwe Doeksen-veerboot Willem de Vlamingh is zaterdag 19 januari tijdens een sobere doopplechtigheid in Vung Tau (Vietnam) gedoopt. De doop werd voltrokken door mevrouw Christine Doeksen-van Galen Last, echtgenote van Jan Willem Doeksen, CEO van Koninklijke Doeksen. Dinsdag 22 januari volgt de doop van de Willem Barentsz door mevrouw Brigitte Bijen, partner van Paul Melles, directeur van Rederij Doeksen.

1 / 1 Ceremonieel bij de doop en de tewaterlating van de nieuwe veerboot Willem de Vlamingh. (Foto Doeksen) Ceremonieel bij de doop en de tewaterlating van de nieuwe veerboot Willem de Vlamingh. (Foto Doeksen)

Paul Melles: ‘We zijn erg blij dat de beide nieuwe LNG-schepen nu bijna zover gereed zijn, dat zij naar huis kunnen komen. Eind februari vertrekken ze per zware ladingschip vanuit Vung Tau. De route gaat via Kaap de Goede Hoop en de verwachting is dat ze na circa zeven à acht weken varen zullen arriveren.’ Nadat de schepen in Harlingen zijn aangekomen, worden ze gereed gemaakt voor de inbedrijfstelling. De nieuwe schepen zullen vanaf medio september de dienstregeling overnemen.

Zeemansgebruik

Willem de Vlamingh en Willem Barentsz worden nu alvast - volgens goed zeemansgebruik - gedoopt, omdat zij voor het eerst in Vietnam aan de zee worden toevertrouwd en binnenkort de zeereis naar Europa aanvaarden. Komende zomer zullen zij tijdens een feestelijk moment in Harlingen op officiële wijze in gebruik worden genomen.

In 2016 gaf Rederij Doeksen de Australische firma Strategic Marine opdracht tot de bouw van twee nieuwe catamarans, die op LNG (Liquefied Natural Gas) op de Waddenzee gaan varen. Ontwerpbureau Vripack uit Sneek tekende voor het ontwerp van interieur en exterieur. De nieuwe schepen zijn voorzien van innovatieve toepassingen die de schepen veel zuiniger en substantieel schoner maken dan reguliere veerschepen. ( Doeksen