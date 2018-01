Grindhopper DC Orisant bij IHC gedoopt en te water Facebook

Royal IHC heeft donderdag 11 januari met succes de 5.450m3 sleephopperzuiger DC Orisant gedoopt en te water gelaten, voor een joint venture tussen Den Herder (Reimerswaal Dredging) en Group de Cloedt.

1 / 1 De DC Orisant glijdt na de doop de hal van Royal IHC uit. (Foto Royal IHC) De DC Orisant glijdt na de doop de hal van Royal IHC uit. (Foto Royal IHC)

De ceremonie vond plaats op de scheepswerf van IHC in Krimpen aan den IJssel en werd uitgevoerd door mevrouw Ria den Herder, de vrouw van eigenaar Bert den Herder van Reimerswaal Dredging.

Het contract werd 8 augustus 2016 getekend en de kiellegging vond plaats op 17 juli 2017. IHC's directeur Dredging Market André Kik is trots op de bouw van de veelzijdige grindhopper: ‘Het schip is zowel geschikt voor de bagger als de offshore wind markt en wordt een belangrijke maatstaf voor de industrie.'

De DC Orisant is een sleephopperzuiger met volledige systeemredundantie en kan een breed scala aan projecten uitvoeren. Dit komt volgens Bert den Herder door het geïntegreerde ontwerp en de hoge standaard aan baggermaterieel aan boord. ‘De baggerinstallatie is geconfigureerd om zand en grind voor de bouw te baggeren. Het schip is ook uitermate geschikt voor het uitvoeren van reguliere baggerprojecten, zoals onderhoudsbaggeren en zandsuppleties.'

Bovendien maakt de DP2 installatie het mogelijk dat het vaartuig ondersteunende activiteiten uitvoert voor de bouw van offshore windparken. Het is het eerste compleet dieselelektrisch aangedreven baggerschip in de markt, waardoor ze onder alle omstandigheden op de meest economische snelheid kan varen. DC Orisant wordt medio 2018 opgeleverd aan haar eigenaren. (DvdM)