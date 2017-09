Schuttevaer Premium TB Shipyards levert nieuwe pont aan Veerdienst Schoonhoven Facebook

Veerdienst Schoonhoven heeft 13 september in Schoonhoven de bij Thecla Bodewes Shipyards gebouwde veerpont Zilverstad (45 x 14,80 meter) gedoopt. De Zilverstad is een geupdate versie van de in 2006 in de vaart genomen Stad Schoonhoven.