Captain AI gaat autonoom varen met geld van UNIIQ

ROTTERDAM 04 juli 2019, 22:43

Captain AI, ontwikkelaar van software om veilig autonoom te kunnen varen, ontvangt een investering van 300.000 euro van investeringsfonds UNIIQ voor de verdere ontwikkeling van de eerste volledig autonome schepen. De investering werd bekendgemaakt door Paul Smits, oud-CFO Havenbedrijf Rotterdam, tijdens het Future Flux Festival.

Partners voor autonoom varen in de haven van Rotterdam, met vooraan van links naar rechts Paul Smits (oud-CFO Havenbedrijf Rotterdam), Vincent Wegener (Captain AI), Liduina Hammer (UNIIQ) en Duko Drijfhout (UNIIQ/EMC); met daarachter medewerkers van Capotain AI en investeerders. (Foto Angie Moonen Peralta © Daniel Verkijk)

De toenemende drukte binnen havens en de moeite bij het vinden van voldoende gekwalificeerd scheepvaartpersoneel, vormen een belangrijke uitdaging voor veel havens en scheepseigenaren. Captain AI speelt hierop in door het ontwikkelen van software om veilig autonoom te kunnen varen.

Eerste testen met volledig autonoom schip

Door gebruik te maken van simulatiesoftware en Artificial Intelligence (AI, kunstmatige intelligentie), kan Captain AI aan miljoenen gecompliceerde situaties worden onderworpen. Hierdoor leert de software zichzelf om de juiste beslissing te nemen. Captain AI zal met deze software uiteindelijk een aanzienlijk veiliger omgeving te creëren op het water, waar volgens de ontwikkelaars op dit moment meer dan 75% van de ongelukken veroorzaakt wordt door een menselijke fout.

Captain AI is opgericht in 2018 door Vincent Wegener, Gerard Simons, Gerard Kruisheer en Niels Stamhuis en heeft al investeringen ontvangen van Vstep en Post & Co, twee Rotterdamse bedrijven actief in respectievelijk maritieme simulatoren software en maritieme verzekeringen.

De eerste testen worden momenteel uitgevoerd op het Floating Lab van het Havenbedrijf Rotterdam. Vincent Wegener, CEO Captain AI: ‘Door de investering van UNIIQ wordt het mogelijk om voor het eerst een schip volledig autonoom te laten varen in een testomgeving in de Rotterdamse Haven. Het is van belang om te kunnen laten zien dat onze algoritmes beslissingen net zo goed, zo niet beter, neemt als een menselijke kapitein.

Investeren in Rotterdamse haven

Voor UNIIQ is dit de eerste investering in de havensector. Fondsmanager Liduina Hammer: ‘De zeehaven van Rotterdam is niet alleen de grootste van Europa, maar ook toonaangevend op het gebied van innovatie. Wij zijn trots om in de samenwerking tussen Rotterdamse partijen zoals het Havenbedrijf, Vstep, Post & Co en Captain AI te kunnen investeren. Met deze investering in het team van Captain AI hopen wij bij te kunnen dragen aan de toekomst van de scheepvaart in het algemeen en aan de toekomst van de Rotterdamse haven in het bijzonder.’