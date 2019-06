Schuttevaer Premium Haven Den Oever reduceert 1.292 ton CO2 door ChangeXL Facebook

DEN OEVER 03 juni 2019, 23:59

Gesteund door hun leden varen alle kotters en andere klanten van de Coöperatieve In- en verkoop Vereniging(CIV) Den Oever per 1 juni 2019 op ChangeXL. Sander van Rijswijk, bedrijfsleider Den Oever, is blij met deze overstap. ‘Met ChangeXL hebben wij een kwalitatieve brandstof, die beter is voor de motoren en beter voor het milieu.’