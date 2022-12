Overal waar u vaart: Modaliteiten zitten elkaar in de weg

Column KBN

Zo tegen het einde van het jaar is het vaak de gewoonte om even terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. Het is weer een bewogen jaar geweest, waarin zowel nationaal als internationaal het nodige is gebeurd. Als je de media moet geloven dan is het klimaat zo ongeveer het grootste probleem wat ons kan overkomen. Ik denk dat daar nog wel wat op aan te merken is en dat er andere dingen zijn die ook onze aandacht vragen.