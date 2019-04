Schuttevaer Premium Rederij Eureka claimt tonnen omzetverlies bij Rijkswaterstaat Facebook

Rondvaartrederij Eureka in Deventer is naar de Raad van State gestapt met een claim van 200.000 euro omzetverlies, omdat Rijkswaterstaat de rederij weg stuurde van een exclusieve aanlegplaats aan de Veerstoep in Dieren.