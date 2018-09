Derde kolk Beatrixsluis krijgt dit weekend laatste deuren Facebook

De derde en vierde sluisdeur voor de derde kolk van de Beatrixsluis zijn donderdagmiddag 13 september in Nieuwegein gearriveerd. Het transport vanuit Schiedam was eerder deze week uitgesteld vanwege te veel wind. Het inhijsen gebeurt nu naar verwachting op zaterdag 15 en maandag 17 september.

Vrijdag vindt de opbouw van de kraan plaats. Naar verwachting wordt vrijdag ook de hijsoperatie van zaterdag al voorbereid, zodat zaterdag het daadwerkelijk ophijsen van de deur al vroeg op de ochtend gebeurt. Dat geldt ook voor maandagochtend. Bij een bijzondere operatie als dit, kan het verloop altijd mee of tegen zitten. Hou daarom Facebookpagina Prinses Beatrixsluis en de site http://www.prinsesbeatrixsluis.nl/ in de gaten voor updates.

Brug beschikbaar

Deze deuren komen in de deurkassen van het binnenhoofd van de sluis aan de kanaal/brugzijde. De lokale verkeersbrug is op de inhijsdagen beschikbaar voor voorbijgangers om een kijkje te nemen. Ook fietsers kunnen passeren. De plaatsing van deze twee deuren gaat volgens dezelfde methode als in augustus. Ook nu met behulp van een kraan die is verankerd aan een ponton. Het optillen gebeurt op dezelfde plek aan de Lekzijde. Verschil met sluisdeuren 1 en 2 is dat deze twee deuren ook de gehele 3e kolk in lengterichting, dus 300 meter extra, afleggen.

Langzaam en precies

Net als bij de eerste twee deuren, zal het verloop van de operatie langzaam gaan. Dat geldt voor zowel het ophijsen uit de duwbak, als het manoeuvreren over het buitenhoofd en de hele 3e kolk heen naar het binnenhoofd bij de brug, als voor het aflaten van de deur in de deurkas. Ook dat is een enorm precisiewerk omdat de deur exact in balans moet blijven.

Omdat dit een bijzondere operatie is waarbij de veiligheid voorop staat en ook de waterstand op de Lek en weersomstandigheden van invloed kunnen zijn, kan de datum en het verloop van de hijsoperatie nog verder wijzigen, houd daarvoor onze sites in de gaten.

Toegankelijkheid en livestream

De lokale verkeersbrug is toegankelijk, maar de brug en de directe omgeving zijn op de inhijsdagen anders dan gebruikelijk ingericht. Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk zijn met enkele medewerkers aanwezig om een goed en veilig verloop op en bij de brug te begeleiden. De plaatsing is ook digitaal te volgen. Tijdens beide dagen is er op www.prinsesbeatrixsluis.nl/sluisdeuren een live stream en worden op de Facebookpagina Prinses Beatrixsluis regelmatig foto's en updates geplaatst over het verloop.

Waarom vier deuren?

De 3e kolk heeft straks vier sluisdeuren in totaal, twee aan iedere kant. Het voordeel hiervan is dat als een deur defect of in onderhoud is, er altijd nog een tweede deur in bedrijf is en het schutten gewoon door kan gaan. Reparatie en gepland onderhoud kunnen bovendien dankzij het rolsysteem in de deurkas gebeuren, de deur hoeft daarvoor niet op transport. Ander voordeel is het Schutten XL: bij gebruik van de twee buitenste sluisdeuren, is de kolk 300 meter lang en kunnen er twee schepen van ieder 135 meter tegelijk worden geschut. Dat is efficiënt en scheelt straks wachttijd.

Verbeterde doorstroom

De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en ligt in het Lekkanaal. Dit kanaal is de belangrijkste rechtstreekse verbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds meer schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigt de Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden. Daarom zorgt Sas van Vreeswijk in opdracht van Rijkswaterstaat voor de aanleg van de 3e kolk Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal.