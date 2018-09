Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Onderbouwde klachten zijn welkom Facebook

Zo nu en dan krijg ik ‘in het gangboord' de kans ondernemers over mijn werk als regiocoördinator te vertellen. Vanwege de vakanties hebben schippers meer tijd om hun hart te luchten. Dat is fijn. Ik hoor graag wat er speelt en licht graag toe waar ik me namens Koninklijke BLN-Schuttevaer dagelijks voor inzet.