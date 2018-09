Schuttevaer Premium Bouw sluis Gleesen begint in januari Facebook

EMSBÜREN 8 september 2018, 15:00

Aannemer Bunte gaat in januari 2019 beginnen met de nieuwbouw van sluis Gleesen in het Dortmund-Emskanaal. De nieuwe sluis moet in januari 2023 in gebruik worden genomen.