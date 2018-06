Overal waar u vaart: Spanningsveld Facebook

Twitter

Email Weurt 16 juni 2018, 17:43

Spanning, spannend en spanningsveld. Dat waren de hoofdthema's van de laatste weken en geef daar maar eens een goede draai aan als regiocoördinator van Koninklijke BLN Schuttevaer.

Door Nico Evens, regiocoördinator Zuidoost-Nederland van Koninklijke BLN-Schuttevaer / 0625-173153

Nu, die draai maken in de machinekamer van sluis Bosscherveld lukte in elk geval niet. Ja een heel klein draaimomentje met de noodmotor om de opgesloten schepen te ontsluiten. Wat was er gebeurd? De spoelweerstanden van het Ward Leonard-systeem van de hefmotoren van de sluisdeuren waren doorgebrand. De oude techniek van vroeger kan nu niet meer worden gemaakt en laat zich niet zomaar vervangen door elektronica.

En dus was vanaf 19 april de sluis Bosscherveld gestremd. Vanaf sluis Blauwe Kei hebben drie sluizen de afmeting 55 x 7,50 meter. Niet geschikt voor grote schepen naar het staalcentrum in Bree en de zandverlading in Lommel. Ik hoop dat als deze column is geplaatst, dat de sluis weer werkt.

Bom

Spannend, ja dat was het zeker. Bij het maken van de passeerstrook zuid bij Itteren kwam een explosief van 500 pond boven water. Eentje die bovendien op scherp stond. Samen met de burgemeester werd bepaald dat het kanaalpeil moest worden verlaagd en de scheepvaart gestremd om de bom onschadelijk te maken. Via de marifoon was hoorbaar hoe de schippers van de nood een deugd maakte. Van even een terrasje pakken in Vroenhoven tot een lang vrij weekend in Maasbracht.

Weurt

Spanningsveld. Al twee jaar weten we dat de nivelleerschuiven van de westsluis in Weurt bijzonder kwetsbaar zijn. Binnenkort gaat het beheer van het sluizencomplex over van RWS Zuid naar RWS Oost-Nederland. En dus werden wij, mijn collega-regiocoördinator Fiona en ik, door RWS uitgenodigd om over revisie van de nivelleerschuiven te komen praten. Een verzoek dat wij enthousiast hebben ontvangen.

Na lang wikken en wegen, informatie inwinnen bij schippers en verladers, concludeerden wij dat een ruime meerderheid voorkeur had voor een geplande datum om te stremmen en de renovatie aan te pakken. De schuiven zouden afhankelijk van de waterstand worden gerepareerd. Wij vonden en vinden dat zo belangrijk dat we zelfs concessies wilden doen aan de afspraak om de sluis niet eerder dan bij een waterstand van 7,20 meter te stremmen voor de schuifvervanging. Wij vinden de situatie zo ernstig dat we hebben voorgesteld de werkzaamheden uit te voeren bij een waterstand van 6,70 meter.

Dit heeft ertoe geleid dat we zelfs al een datum voor de aanpak konden prikken. De voorlopige planning was om tussen 9 en 24 juni de Westkolk te stremmen.

En dan is het wachten op het scheepvaartbericht over deze stremming. Er zijn mobiele tekstkarren besteld om de vaart te informeren. Alles staat klaar en iedereen is voorbereid. Bij het schrijven van deze column was zijn er nog tijd te gaan, maar alles wees erop dat de reparatie zaterdag 9 juni kon beginnen.

Bij zo'n voorbereidingsproces ligt het werk van een regiocoördinator in een spanningsveld. Veel samenwerken met RWS om tot een goede oplossing te komen, maar je ook de kaas niet van het brood laten eten. Je probeert veel, je informeert veel, je denkt mee met de vaarwegbeheerder. Maar altijd met het belang van de leden voorop en met als insteek, een goede besteding van manuren en dus uw contributie. Maar ondanks alle inzet, loopt het soms niet zoals je het graag zou zien. Vergelijkbaar met een slechtlopende reis. Je komt leeg, vrijwel op die plaats vind je een retourvracht voor een mooie prijs. Maar dan; je ligt veel te lang te laden, het water zakt waardoor je moet lichten, je valt voor een de stremming van een sluis....

Ik hoop in elk geval dat de beslissers bij Rijkswaterstaat voor een goede afloop van deze reis gaan zorgen en dat wij 24 juni kunnen verzuchten: ‘Zo het was een spannende reis, maar uiteindelijk heeft het tot een goed einde geleid'

Ik wens u (en ons) in deze een voorspoedige en goede vaart!