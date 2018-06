Finalisten klaar voor lustrumpodium Rotterdams Havenevenement Facebook

Het Rotterdams Havenevenement viert tijdens de lustrumeditie donderdag 7 juni het brede scala aan opleidingen, beroepen én carrièrekansen in de Rotterdamse haven. Havenwethouder Adriaan Visser reikt de prijs voor Havenwerker van het Jaar uit. Na de finalisten van de MCR-prijs zijn nu ook alle andere finalisten bekend.

De haven van Rotterdam zit boordevol talenten die bijdragen aan het succes van de haven waarvoor tijdens de vijfde feestelijke editie van het Rotterdams Havenevenement prijzen worden uitgedeeld in vijf categorieën:

Jong Haventalent

Deze winnaar is een jaar lang de ambassadeur en het rolmodel voor jong talent in de haven. De genomineerden zijn: Ana Duškov (24), management trainee bij ECT; Wouter de Jonge (27), business developer services bij Bolier.

Havenwerker van het Jaar

De titel voor de operationeel medewerker die uitblinkt in collegialiteit en resultaat. De genomineerden zijn: Dennis Maat, chef machinist bij EECV'Melvin Wubben, loodsbaas bij Metaal Transport.

SmartPort Scriptieprijs

De prijs voor de universitaire student met de beste maritieme scriptie. De genomineerden zijn: Christian Kaps, Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘Towards better warehouse efficiency distinction through Cross-efficiency measurement'; Johann Barlach, Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘Evaluating External Data Sources for E-commerce Risk Management at Dutch Customs'; Stefan Gerrits, TU Delft: ‘Feasibility Study of the Hub and Spoke Concept in the North Sea: Developing a Site Selection Model to Determine the Optimal Location'.

Beste Havenidee

De prijs voor hbo-studenten die een innovatief idee of toepassing ontwikkelen voor de maritieme sector. De genomineerden zijn: Peter van 't Veer, student Technische Natuurkunde aan de Haagse Hogeschool: ‘Magnetische staander voor tijdelijk hekwerk in de scheepvaart'; Stef van Ruiten, Clint de Bruin, Ezra Booij en Nina Beekman, studenten Maritieme Techniek aan het Rotterdam Mainport Institute: ‘Algenkwekerij op de Noordzee'; Jasper Kik, Stijn Leeuwen en Siemen Stoute, studenten Maritieme Techniek aan het Rotterdam Mainport Institute: ‘Oplossing voor onderwater geluidsoverlast'.

MCR-prijs

Deze prijs van Marine Club Rotterdam is dé prijs voor de meest talentvolle mbo'er in opleiding. De genomineerden zijn: Martine Kooy, student allround operationeel technicus op het STC mbo-college; Maurice de Vries, student kapitein / manager binnenvaart op het STC mbo-college; Sacha Bosman, student manager havenlogistiek op het STC mbo-college.

Het Rotterdams Havenevenement op donderdag 7 juni is voor iedereen die werken en leren en de genomineerden in de Rotterdamse haven een warm hart toedraagt. Vanaf 19.00 uur zijn bezoekers welkom. Om 19.30 uur start het programma aan de Lloydstraat 300 in Rotterdam. Het Rotterdams Havenevenement wordt georganiseerd door Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en STC Group en mede mogelijk gemaakt door Marine Club Rotterdam, Jong Havenvereniging, SmartPort en RDM Centre of Expertise.

